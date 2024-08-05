ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39,623 شهيدا و91,469 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39,623 شهيدا، و91,469 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و71 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.