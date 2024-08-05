الاحتلال يعتقل مقدسيا ويبعد 9 آخرين عن الأقصى

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا مقدسيا من شارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي نضال حجازي أثناء وجوده في شارع صلاح الدين، بعد توقيف عناصر مخابرات الاحتلال له.

في سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال الشبان رمزي العباسي، وعمر الفيراوي، ونضال عصفور، ومحمد أبو سنينة، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابل للتجديد 6 أشهر أخرى، كما أبعدت خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن المسجد، وسلّمت كلا من محمد شلبي، ورامي الفاخوري، ومحمد وصبيح أبو صبيح، قرارات بالإبعاد 6 أشهر، ليرتفع العدد إلى 9 إبعادات منذ بداية الشهر.