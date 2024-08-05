ستة شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة وشرق خان يونس

وطن: استُشهد ظهر اليوم الاثنين، ستة مواطنين، بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب مدينة غزة، وشرق خان يونس.

وأفادت مصادر صحفية بنقل أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في شارع الأبراج بمنطقة تل الهوا، جنوب مدينة غزة، إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد شابان جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,623 مواطنا، وإصابة 91,469 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.