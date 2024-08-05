الاحتلال يغلق الطرق الزراعية شرق طمون

وطن: أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منافذ الطرق الزراعية المؤدية إلى الأغوار الشمالية، بوساطة السواتر الترابية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال أغلق منافذ الطرق الزراعية في قرية عاطوف شرق طمون، والتي تصل إلى مناطق عاطوف وطمون بالأغوار الشمالية.

وتشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، إجراءاتها العسكرية عند حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية، وتنتشر عند بوابة عاطوف شرق طمون، مع حركة مستمرة لدوريات الاحتلال.