نقابة المحامين تحث خريجي الثانوية العامة على انتقاء التخصصات الجامعية الى تلائمهم وفقا لمعطيات سوق العمل

وطن: رام الله – وطن: حثت نقابة المحامين خريجي الثانوية العامة على ضرورة قيامهم بانتقاء التخصصات الجامعية الى تلائمهم وفقا لمعطيات سوق العمل.

وقالت نقابة المحامين في بيان وصل لوطن نسخة عنه انه وفقا لأعداد المحامين المتدربين المسجلين لديها الذي قارب أن يتجاوز عدد المحامين المدربين ستضطر حكما في الفترة المقبلة في حال استمرار هذا التزايد العددي وتطبيقا لأحكام القانون والأنظمة المرعية أن توقف التسجيل في سجل المتدربين.

وأشار مجلس النقابة الى أن حالة التدفق خلال السنوات السابقة على تخصص الحقوق قد تجاوزت القدرة الاستيعابية لسوق العمل في مهنة المحاماة، وهذه القراءة مبنية على إحصائيات متخصصة وواقع حال المهنة.

وأكد مجلس النقابة على عدم قبول النقابة لأي طلبات انتساب لديها لأي خريج من كليات الحقوق يقل معدله في الثانوية العامة عن 75% (لفروع العلمي والأدبي والشرعي فقط)، وذلك وفقا للإعلانات السابقة اعتبارا من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.