الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت، هشام سالم العطاونة (56 عاما)، ومطيع محمد بدوي الزهور (27 عاما)، وقاسم يوسف عبد الحميد العطاونة (25 عاما)، وعدي ناصر العصافرة (25 عاما)، ومحمد فضل العصافرة (33 عاما)، ومحمد سميح العصافرة (23 عاما)، والمسن عبد الله محمد خليل العصافرة (76 عاما)، كما اعتقلت من مدينة الخليل محمد القواسمة.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهم عدة منازل واحتجزت أصحابها، واعتقل الشاب محمد ناصر جمال عوض (29 عامًا)؛ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة تنقل المواطنين.