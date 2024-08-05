الاحتلال يهدم منزلين في قرية الجلمة شمال شرق جنين

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، منزلين في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

وقال رئيس مجلس قرية الجلمة رضوان شعبان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة ثلاث جرافات، وهدمت منزلين يعود الأول للمواطن جمال أبو فرحة وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا، والثاني يعود للمواطن هاشم محمود أبو فرحة وتبلغ مساحته 220 مترا مربعا.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المواطن هاشم أبو فرحة قد انتهى من تجهيز منزله للسكن، حيث كان من المقرر أن ينتقل له نجله، الذي سيتزوج قريبا.