الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت، هشام سالم العطاونة (56 عاما)، ومطيع محمد بدوي الزهور (27 عاما)، وقاسم يوسف عبد الحميد العطاونة (25 عاما)، وعدي ناصر العصافرة (25 عاما)، ومحمد فضل العصافرة (33 عاما)، ومحمد سميح العصافرة (23 عاما)، والمسن عبد الله محمد خليل العصافرة (76 عاما)، كما اعتقلت من مدينة الخليل محمد القواسمة.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل واحتجزت أصحابها، واعتقلت الشاب محمد ناصر جمال عوض (29 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة تنقل المواطنين.