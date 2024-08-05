الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب في قلقيلية

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، على شاب بالضرب المبرح من مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشاب مقداد عماوي بعد توقيفه على مفترق قرية النبي الياس شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية النبي الياس، الليلة، وأطلقت قنـابل الصوت والغاز السام، ولم يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت بالضرب على الفتى محمد الأسطل من مدينة قلقيلية، الليلة، بعد احتجازه لعدة ساعات قرب مدينة سلفيت.

على صعيد متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حاجزا عسكريا طيارا عند مدخل قرية النبي الياس، وعلى الشارع الواصل بين بلدتي "كفر جمال وجيوس"، واحتجزت مركبات المواطنين، وقامت بالتدقيق في هوياتهم، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقلهم.