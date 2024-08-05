الاحتلال يهدم منزلين في قرية الجلمة شمال شرق جنين

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

وقال رئيس المجلس القروي رضوان شعبان إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة ثلاث جرافات، وهدمت منزلين يعود الأول للمواطن جمال أبو فرحة وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا، والثاني يعود للمواطن هاشم محمود أبو فرحة وتبلغ مساحته 220 مترا مربعا.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المواطن هاشم أبو فرحة قد انتهى من تجهيز منزله للسكن، حيث كان من المقرر أن ينتقل له نجله، الذي سيتزوج قريبا.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.