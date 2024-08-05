جيش الاحتلال يهدم منزلًا في بيت جالا غرب بيت لحم

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، منزلًا في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة "بئر عونه" شمال شرق بيت جالا، وهدمت منزلًا مكونًا من طابق وتبلغ مساحته 150 مترًا مربعًا، وهي المرة الثانية.

ومنعت قوات الاحتلال الأهالي من إخراج بعض المقتنيات من داخل المنزل، قبل أن تشرع بهدمه.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم المنازل، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفَّذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة.