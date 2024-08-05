استشهاد الجريحة والأسيرة المحررة وفاء جرار من جنين

وطن: استشهدت الجريحة والأسيرة المحررة وفاء جرار (50 عامًا) اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها الحرجة خلال اعتقالها من منزلها من قبل قوات الاحتلال في شهر مايو/ أيار الماضي، والتي أدت لبتر ساقيها.

وقالت عائلة جرار : "نزف إلى العلياء أيقونة الوفاء والعطاء والدتنا الحبيبة الصابره المحتسب الأسيرة والجريحة والشهيدة وفاء نايف زهدي جرّار "أم حذيفة" (50 عاماً) لتلتحق بركب الشهداء والقادة في معركة طوفان الأقصـى".

وأضاف البيان: "بعد أكثر من شهرين على إصابتها وبتر قدميها الاثنتين، أثناء قيام جيش الاحتلال باعتقالها من المنزل في حي المراح في مدينة جنين بتاريخ 21-05-2024".