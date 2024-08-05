خليل الحية: سننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد خلال أيام

وطن: قال خليل الحية نائب رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة الأحد، إن الحركة ستنهي خلال أيام مشاوراتها لاختيار قائد جديد، خلفا لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء.

جاء ذلك خلال كلمة الحية في مجلس عزاء هنية بالعاصمة القطرية الدوحة، نقلتها حماس عبر منصة "تليغرام".

وأضاف الحية "لا تقلقوا على حماس، فقد غادرنا قائد، ولكن الحركة تدار عبر مؤسساتنا، فلا فراغ باستشهاد القائد".

وتابع "نحن قيادة موحدة بفضل الله، نعقد اجتماعاتنا وندير أعمالنا بكل مسؤولية، وما هي إلا أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد لهذه الحركة، ليمضي على طريق إسماعيل هنية، ويواصل على طريق الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، ويواصل على طريق الشهداء من شعبنا الفلسطيني".

وأكد الحية أن استشهاد إسماعيل هنية أحيا الأمة من جديد وأعطى الشعب الفلسطيني ومقاومته روحا جديدة وعزما جديدا وقوة جديدة.