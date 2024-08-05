استنفار أمريكي تحسبا للرد الإيراني

وطن: استنفرت الولايات المتحدة بشدة خلال الأيام الماضية؛ تحسبا لأي رد إيراني وشيك على اغتيال إسماعيل هنية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض الأحد؛ إن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي، بهدف تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال البيت الأبيض؛ إن الرئيس جو بايدن سيجتمع مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات، اليوم الاثنين، لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.

وأضاف أن بايدن سيتحدث أيضا مع عاهل الأردن الملك عبد الله.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخبر نظراءه من دول مجموعة السبع الكبرى، أن إيران وحزب الله قد تبدأان مهاجمة إسرائيل اليوم الاثنين، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال. لكن أكسيوس ذكر أن بلينكن قال؛ إنه لم يتضح كيف ستهاجم إيران أو حزب الله، وإنه لا يعلم الموعد بدقة.

وردا على سؤال بخصوص هذا التقرير، أشارت وزارة الخارجية إلى نص المكالمة، حيث ورد أن الوزراء ناقشوا "الحاجة الملحة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة؛ إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

وقال جوناثان فاينر، نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي في حديث لشبكة (سي.بي.إس): "الهدف العام هو خفض حدة التوتر في المنطقة، إلى جانب الردع وصد تلك الهجمات، وتجنب صراع إقليمي".

وأضاف فاينر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لكل الاحتمالات.

وأضاف فاينر أن الولايات المتحدة تريد أن تكون مستعدة في حال تفاقم هذا الوضع مرة أخرى.