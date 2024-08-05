الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلا في مدينة القدس

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم 17 منزلا في حي وادي الجوز بمدينه القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر الشرطة الإسرائيلية علقت إخطارات بهدم 17 منزلا في الحي.

وأضاف المركز، أن 70 مواطنا يقطنون في المنازل المخطرة بالهدم.

وقالت محافظة القدس في تقريرها الصادر مطلع الشهر الجاري عن عمليات الهدم والإخطارات خلال شهر تموز الماضي إنه بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (76) عملية هدم، منها (10 عمليات هدم ذاتي قسري) و(62 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف.

وسلمت سلطات الاحتلال أكثر من 13 إخطارًا بالهدم في مختلف قرى وبلدات محافظة القدس، إذ سلّم الاحتلال إخطارات هدم في منطقة باب العامود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق ورأس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. وأصدرت بلدية الاحتلال قرارًا بهدم مبنى مركز وادي حلوة في بلدة سلوان خلال عام، وفرض غرامة مالية على مديره جواد صيام بقيمة 20 ألف شيقل.