شهيد في غارة للاحتلال على مدينة غزة

وطن: استشهد مواطن، مساء اليوم الأحد، في غارة للاحتلال على مدينة غزة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر باستشهاد المواطن بسام العالول إثر استهدافه من طائرة مُسيرة تابعة لجيش الاحتلال في شارع المجمع الإسلامي بحي الصبرة في مدينة غزة، مضيفة أن جثمانه نقل إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,583 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.