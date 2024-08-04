طوفان الأقصى" في اليوم الـ 304.. مجازر الاحتلال مستمرة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ304، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

يواصل الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما أحياء مدينتي غزة وخان يونس، وأفادت وزارة الصحة بارتكاب الاحتلال مجزرتين خلال يوم واحد أسفرتا عن استشهاد 33 مواطنا.

وفي حين قال الدفاع المدني إن الاحتلال ارتكب مجزرة في مدرستي النصر وحسن سلامة اللتين تؤويان نازحين في مدينة غزة، زعم جيش الاحتلال أنه قصف من سماهم "مسلحين" داخل مراكز قيادة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المدرستين.

من جهتها، تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقتي حي الزيتون جنوبي مدينة غزّة، والشوكة شرقي رفح، وتواصل القتال في "نتساريم"، كما استهدفت برشقات صاروخية كبيرة مستوطنات غلاف غزّة.

وأعلنت كتائب القسام إطلاقها رشقة صاروخية باتجاه غان يفنه وأسدود، وقالت سرايا القدس إنها استهدفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم موقع ناحل عوز ومستوطنات بئيري برشقة أخرى، في حين أكد الجيش الإسرائيلي رصد 5 صواريخ أطلقت من جنوبي القطاع.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ304: