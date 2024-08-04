الاحتلال يعتقل جريحا من مخيم جنين ويقتحم يعبد

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، جريحا من مخيم جنين، على حاجز عسكري قرب رام الله.

وذكر نادي الأسير في جنين ومصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى الجريح عبد الرحمن نور الدين منصور، أثناء مروره عبر حاجز عين سينيا المقام شمال رام الله، حيث كان متوجها لتركيب طرف صناعي جراء إصابته في عملية قصف من مُسيرة إسرائيلية في شهر تموز من العام الماضي .

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، وشنت حملة وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.