الجبهة الديمقراطية تحيي عملية "حولون" البطولية: رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه

وطن: حيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العملية البطولية في “حولون”، والتي تأتي في اطار الرد الطبيعي والمطلوب على مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزه وعلى الجرائم التي ترتكب ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية القدس.

وتؤكد الجبهة بأن إجراءات الاحتلال القمعية وجرائمه المتواصلة وعنف المستوطنين وارهابهم لن تمنع شعبنا من مواصلة نضاله ومقاومته بكل الأشكال المتاحة، وان سياسة الاغتيالات وارتكاب الجرائم لن تزيد شعبنا ومقاومته الا عزيمة واصرارا على مواصلة المقاومة.

وقالت الجبهة الديمقراطية: أن هذه العملية تؤكد من جديد على فشل المنظومة الأمنية الصهيونية وفشل كل سياسات وممارسات الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني، لذلك ندعو الى اشعال الارض الفلسطينية تحت اقدام الاحتلال ومستوطنيه، وافهام العدو ان المقاومة الشعبية بكافة أشكالها ستبقى مستمرة ومتواصلة، ولن يستطيع الاحتلال اخماد نارها الناهضة الا بدحره وانجاز حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.