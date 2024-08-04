الاحتلال يقتحم أم صفا ويستولي على منزل ويمنع التجول في القرية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قرية أم صفا غرب رام الله، واستولت على منزل، ومنعت التجول في القرية.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان صباح في اتصال هاتفي مع"وفا"، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية من الجهتين الشرقية والغربية، وتمركزت وسط القرية، وأغلقت المحلات التجارية، ومنعت التجول.

وأضاف صباح أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا قيد الإنشاء وسط القرية بعد أن حطمت أبوابه، يعود للمواطن فايز قنه، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بين صفوف المواطنين.

وأشار إلى أن القرية تعاني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من إغلاق مدخليها الشرقي والغربي أحدهما بالسواتر الترابية والآخر ببوابة حديدية، ما يضطر المواطنين لسلوك طريق التفافية من خلال قرية دير السودان المجاورة مرورا بقرية عجول ومدينة روابي، وأن قوات الاحتلال منعت المواطنين من المرور منها فور اقتحام القرية، وما زالت تمنع التجول في القرية.