بورصة "تل أبيب" تتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

رام الله - وطن: تراجع المؤشر الرئيس في (بورصة تل أبيب) بداية التعاملات الأسبوعية -اليوم الأحد- إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، وذلك على وقع مخاوف من نشوب حرب ضد حزب الله وإيران، بمشاركة جبهتي اليمن والعراق.

وتراجع مؤشر تل أيبب (تيس 35 – TASE 35) بنسبة 2.55% إلى 1933 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أول مايو/أيار الماضي، وفق بيانات بورصة تل أبيب.

وفاقم الأداء السيئ لمؤشرات وول ستريت في تعاملات الجمعة، من البداية السلبية لبورصة "تل أبيب" اليوم، والتي تشهد ضغوطا منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي على وقع التصعيد مع حزب الله وإيران.