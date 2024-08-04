25 شهيدا بقصف الاحتلال مدرستين في مدينة غزة

وطن: استشهد 25 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بقصف للاحتلال استهدف مدرستين بحي النصر غرب مدينة غزة، ومجموعة مواطنين بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرستي انصر وحسن سلامة بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 25 مواطنا وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضافت أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر، انتشلت شهيدين وعددا من الجرحى، نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نقلوا أيضا إلى مستشفى المعمداني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,583 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.