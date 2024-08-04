القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أمريكية فوق صعدة وتستهدف سفينة في خليج عدن

وطن: تمكنت قواتُ الدفاعِ الجويِّ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ من إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ نوع (MQ_9) وذلك أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.

واوضح العميد سريع أن العملية تمت بصاروخِ أرض جو محليِّ الصنع، مشيراً إلى ان هذه الطائرة تعد السابعةُ من نوعِها التي تم إسقاطها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسنادًا لغزة.

واشار العميد سريع إلى أنه وضمنَ المرحلةِ الرابعةِ من التصعيدِ والمتعلقةِ بمنطقةِ العملياتِ البحريةِ، نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحة اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت من خلالِها سفينةَ (Groton) في خليجِ عدن وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقة.

واكد العميد سريع أن الاستهداف جاء لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وحيت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ المقاومةَ الفلسطينيةَ الباسلةَ في قطاعِ غزةَ على 300 يومٍ من الصمودِ ومن البطولةِ ومن التضحيةِ دفاعاً عنِ الأمةِ وعزتِها وكرامتِها وانتصاراً لمقدساتِها.

وقالت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ إنها “مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ بمختلفِ المراحلِ التصعيديةِ وإن هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.