طلبة من كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية يشاركون في المدرسة الصيفية بجامعة دندي البريطانية

وطن: شاركت مجموعة من طلبة كلية الطب البشري "السنة الثالثة" في الجامعة العربية الأمريكية في المدرسة الصيفية 2024 المقامة في جامعة دندي البريطانية، والتي تنظم كل عام، بهدف صقل وبناء خبرات متميزة لطلبة الطب البشري في هذه المرحلة الهامة.

ورافق الطلبة هذا العام، مساعد كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور رامز زيد للإشراف على الطلبة، والذي أوضح، أن هذه المرحلة تعد باكورة انتقال الطلبة من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية السريري، وأكد أن مشاركة الطلبة في المدرسة الصيفية تجسيد للتبادل الأكاديمي ما بين الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية ما بين الجامعتين العربية الامريكية ودندي.



من جهته، أكد عميد كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور مالك الزبن على أهمية المدرسة الصيفية، منوها إلى أن هذه باكورة الدورات الصيفية التي ستقام هذا العام، حيث تستعد مجموعة ثانية من الطلبة للسفر إلى جامعة أكسفورد، وكذلك مجموعة أخرى إلى جامعة جلاسكو في هذا الصيف، مشيرا إلى أن هذه الدورات الصيفية تأتي ضمن استراتيجية كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية على تهيئة الطلبة إلى العالمية والحداثة.