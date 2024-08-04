الإغاثة الزراعية وبلدية بروقين توقعان اتفاقية منحة لتنفيذ مبادرة مجتمعية للحد من المخاطر

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بمديرها العام أ . منجد أبو جيش وبلدية بروقين ممثلة برئيس البلدية السيد فائد صبرة وبحضور منسق لجنة الحماية المجتمعية السيد عبدالفتاح سمارة، اتفاقية لتنفيذ مبادرة مجتمعية (بناء سور اسمنتي بطول 120 متر ) لحماية المواطنين من المخاطر الطبيعية والبشرية ، وتأتي هذه المنحة في إطار مشروع " تعزيز سبل العيش المستدامة والفرص الاقتصادية الشاملة في المجتمعات الريفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة - أرضي 2 " الممول من وزارة الخارجية للحكومة الدوقية لوكسمبورغ .

وتشمل المنحة تحديث عمل لجان الحماية المجتمعية في مقدمة ذلك تدريب أعضاء لجان الحماية المجتمعية على مواضيع أداة البحث بالمشاركة، أساسيات الإسعاف الأولي والدفاع المدني، تنفيذ ورش تخصصية لكافة قطاعات المجتمع وتنفيذ زيارات ميدانية تبادلية وصولا الى تحديث خطة مجتمعية للحد من المخاطر في البلدة.

وحال بلدة بروقين كحال باقي بلدات وقرى محافظة سلفيت، حيث تعاني البلدة من هجمات المستوطنين واعتداءاتهم بحماية جيش الاحتلال، كما ان 8000 دونم من أراضيها تمت مصادرتها لصالح مشاريع استيطانية سكنية وصناعية، ويقع جزء آخر من أراضي البلدة في المناطق المصنفة ج أي أنها غير خاضعة للسيطرة الفلسطينية وممنوع العمل أو البناء فيها.

وأولت الإغاثة الزراعية محافظة سلفيت اهتماما خاصا في مشاريعها وتدخلاتها المختلفة نظراً لضخامة الهجمة الاستيطانية عليها، وعملت الإغاثة الزراعية في بروقين خلال السنوات الماضية ونفذت فيها انشطة استصلاح وتأهيل الأراضي الزراعية والتي زادت عن 300 دونم تم استصلاحها وتأهيلها.

كما عملت الإغاثة الزراعية على شق الطرق الزراعية، حيث تم شق ما يقارب 5كم طرق زراعية في البلدة ساهمت في تنمية القطاع الزراعي وتشجيع المواطنين على الاهتمام بأراضيهم وتسهيل وصولهم لها.

ونفذت المؤسسة مجموعة من المبادرات التي لها علاقة بالتغيرات المناخية ومنها، مبادرة إنشاء عبارة لتصريف مياه الأمطار، تأسيس أندية بيئية في المدارس وتنفيذ مبادرات زراعة أشتال فيها، تأهيل مدرسة الذكور الأساسية وتأهيل المرافق الصحية والملعب في نفس المدرسة.

وخلال فترة تفشي وباء كورونا قامت الإغاثة الزراعية ولجنة الحماية المجتمعية في بروقين بتنفيذ حملات تعقيم للمرافق والمباني وتوزيع أدوات تعقيم، كما رافق الحملة توزيع أشتال وبذور للحدائق المنزلية.

وأسست الإغاثة الزراعية بالشراكة مع المجتمع المحلي في بروقين لجنة الحماية المجتمعية وعملت على بناء قدرات أعضاء هذه اللجنة من خلال مجموعة من التدريبات التي لها علاقة بأساسيات الدفاع المدني والإسعاف الأولي والاتصال والتواصل والضغط والمناصرة.

ويشار الى أن اتفاقية المبادرة المجتمعية التي تم توقيعها اليوم تأتي بناء على تحديث لجنة الحماية المجتمعية في بروقين و تعاظم الحاجة لتنفيذ المبادرة وبناء قدرات الأعضاء الجدد في لجنة الحماية .