عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة للاحتلال.. وبلدية غزة تحذّر من سوء الوضع الصحي

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر لليوم الـ 303، إلى 39583 شهيداً و91398 جريحاً، تم تسجيلهم منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الوزراة في تقريرها إنّ الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزّة، راح ضحيتها 33 شهيد و118 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب تراكم الأنقاض في الشوارع، وقصف الاحتلال العنيف والمتواصل على مختلف أنحاء القطاع.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيدة من منطقة "ميراج" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجدّدت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزّة. وأشار الدفاع المدني إلى ارتقاء 3 شهداء ومفقودان من جراء قصف سيارة مدنية على شارع صلاح الدين شمال دوار الكويت في حي الزيتون.

وقصفت طائرات الاحتلال بناية حسنية مقابل مول مترو على شارع الشهداء في حي الرمال في مدينة غزّة.

وارتقى 3 شهداء في قصف للاحتلال من مسيرة على مدنيين في حي الشعف شرقي مدينة غزّة.

وفي وسط القطاع، استهدف قصف الاحتلال الجوي شمالي مخيم البريج، بينما استهداف منزل في شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم النصيرات، وشهد شرقي مدينة دير البلح إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 3 شهداء في قصف للاحتلال على دير البلح والنصيرات وسط القطاع.

وفجر اليوم، ارتكب الاحتلال، مجزرةً جديدة، مستهدفاً خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة، في حصيلة لا تزال أولية، فيما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنّ سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال شنّ خلال اليوم الأخير أكثر من 50 غارة جوية على مناطق قطاع غزّة.

"النفايات ومياه الصرف تهدد حياة النازحين"

هذا وحذّرت بلدية غزّة من أن استمرار أزمة تكدس كميات كبيرة من النفايات يزيد من انتشار الأمراض والأوبئة ويهدد بتفاقم الأزمات الصحية والبيئية في المدينة، لافتةً إلى تكدس نحو 100 ألف طن من النفايات في مدينة غزّة وحدها وتسرب المياه العادمة في شوارع المدينة، بالإضافة إلى عدم توفر كميات كافية من المياه.

وأشارت البلدية إلى أنّ الاحتلال دمّر منذ بدء العدوان في أكتوبر من العام الماضي نحو 126 آلية من مختلف الأحجام، ودمّر 60 بئراً في عدّة مناطق، بالإضافة إلى تدمير المنشآت الصحية والمرافق الخدماتية المختلفة، واقتلع نحو 60 ألف شجرة في معظم مناطق المدينة.

وطالبت بلدية غزة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية كافة بسرعة التدخل وإنقاذ الأوضاع الإنسانية والمساعدة في توفير الآليات وقطع الغيار والوقود بكميات كافية ومعالجة الكارثة والتخفيف منها لمنع تفاقم الكارثة الصحية ووقف تزايد انتشار الأمراض المختلفة.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي في القطاع منذ بدء العدوان، وحذّرت الوزارة من أنّ القطاع على شفا كارثة وبائية وبيئية وإنسانية من جراء تكدس النفايات وتلوث المياه وقلة الأدوية.

