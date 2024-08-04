إسقاط طائرة "MQ9" أميركية فوق صعدة شمال اليمن

وطن: أكدت مصادر، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تجسس أميركية الصنع من طراز "MQ9" فوق أجواء محافظة صعدة، شمالي اليمن.

يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية، أعلنت أنّها ستنشر "بياناً مهماً"، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القدس المحتلة وصنعاء.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط مُسيّرة أميركية من هذا الطراز، إذ أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية عدّة مراتٍ طائرات تجسسٍ من نفس النوع، منذ بدء تفعيل جبهة الإسناد اليمنية عملياتها نصرةً لقطاع غزة، حيث سبق إسقاط 6 طائرات مماثلة في تواريخ سابقة مختلفة.

فقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في 29 أيار/مايو الماضي، نجاح قوات الدفاع الجوي في إسقاط طائرة "MQ9" أثناء تنفيذِها مهام عدائية في أجواء مأرب.

وسبق ذلك بـأيام، إسقاط طائرة أخرى من الطراز نفسه، باستخدام صاروخ أرض جو محلي الصنع، في أجواء محافظة البيضاء، في 21 من الشهر نفسه.

وفي 17 أيار/مايو الماضي، نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد من عملية إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أميركية من طراز "MQ9" في أجواء مأرب شمالي شرقي اليمن، في 8 أيار/مايو.

ويأتي إسقاط طائرة التجسس الأميركية بالتزامن مع تهديد القوات المسلحة اليمنية على لسان الناطق باسمها، يحيى سريع، بأنّ الردّ على العدوان "الإسرائيلي" على اليمن "آتٍ لا محالة وسيكون كبيراً وعظيماً"، حيث شدّد سريع على حقّ القوات المسلحة اليمنية الكامل في الدفاع عنِ اليمن ضد العدوان الأميركي - البريطاني، وكذلك ضد العدوان "الإسرائيلي".

وأضاف سريع أنّ هذا العدوان "لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني".



المصدر: الميادين