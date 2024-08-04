"التربية": دوام طلبة المدارس يبدأ بتاريخ 9/9/2024

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن دوام طلبة المدارس للعام الدراسي الجديد 2024/2025 سيبدأ بتاريخ 9/9/2024، على أن يكون دوام الهيئات الإدارية والتدريسية بتاريخ 2/9/2024؛ لاستكمال التجهيزات اللازمة لبدء عام دراسي مستقر.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أجندة العام الدراسي وتعميمها على مديريات التربية والتعليم والمدارس خلال الأسبوع الجاري.

في السياق، بينّت الوزارة أنها استكملت الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة والتي تنطلق الاثنين المقبل بتاريخ 12/8/2024، للطلبة الذين سجلوا للامتحان في الضفة وفي المدارس الفلسطينية خارج الوطن ولطلبة قطاع غزة الموجودين في الخارج.