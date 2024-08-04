نادي الأسير: 9900 أسير في سجون الاحتلال

وطن: قال نادي الأسير إن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو (9900) حتى بداية شهر آب/ أغسطس 2024، وهذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر، اليوم الأحد، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ (3432)، وعدد الأسيرات في سجون الاحتلال (86) أسيرة فقط في سجن (الدامون)، من بينهم سيدة حامل وهي جهاد دار نخلة، ومن بين الأسيرات (23) أسيرة معتقلات إداريا، وقد تكون هناك أسيرات من غزة في المعسكرات التابعة للاحتلال، ولا توجد معطيات واضحة عن أعدادهن.

وأشار إلى أن عدد الأطفال المعتقلين لا يقل عن (250) طفلا.

وأوضح أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1584)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.