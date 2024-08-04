الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ الليلة الماضية وحتّى صباح اليوم الأحد، ثمانية مواطنين على الأقل من الضّفة الغربية.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، وقلقيلية، وطوباس، والقدس.

وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفعت إلى نحو (9930)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

وأوضح أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.