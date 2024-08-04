الأسير وجدي جودة ينضم إلى قائمة عمداء الأسرى

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عضو لجنتها المركزية، الأسير وجدي عزمي جودة (47 عاما) من حي عراق التاية شرقي نابلس، انضم إلى قائمة عمداء الأسرى، وهم ممن أمضوا ما يزيد عن 20 عاما بشكل متواصل في سجون الاحتلال.

وأضافت الجبهة الديمقراطية أن الأسير وجدي جودة دخل عامه الواحد والعشرين على التوالي، ويعتبر احد كوادر الجبهة الأساسيين في سجون الاحتلال، ويقبع في سجن ريمون الصحراوي، وقد حصل قبل عدة أعوام على درجتي البكالوريوس والماجستير خلال فترة اعتقاله.

يذكر أن الأسير وجدي جودة أحد أبرز قادة الحركة الأسيرة، وكان قد اعتقل بتاريخ 4/8/2004، وحكم بالسجن لمدة 25 عاماً، بتهمة نشاطه في الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خلال انتفاضة الأقصى الثانية.