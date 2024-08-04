"سي أن أن": بينما يحتفل نتنياهو بـ"إنجازاته".. الإسرائيليون خائفون وينتظرون الرد

وطن: أكدت شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنه في الوقت الذي يحتفل فيه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بما يراه "انتصارات كبيرة حقّقها ضد حماس وحزب الله" هذا الأسبوع، فإن المزاج في "تل أبيب" بعيد كل البعد عن الاحتفال.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أنّ "تل أبيب"، التي تعجّ عادةً بالحشود في عطلة نهاية الأسبوع، أكثر هدوءاً من المعتاد، وأنّ هذا "المزاج الخافت" عائد إلى المخاوف من هجوم إيراني رداً على الاغتيالات التي نُفِّذَت ضد قادة حماس وحزب الله في الأيام الأخيرة.

وأفادت "سي أن أن" بأن الأمر لم يقتصر على إعلان الجيش حالة التأهب القصوى، بل تعدّاه إلى ارتفاع حاد في التسوق شهدته المتاجر الإسرائيلية الكبرى، لشراء السلع الأساسية، مع قيام المستوطنين بتخزينها.

ورأت أنه في الوقت الذي يحتفل فيه نتنياهو بما سماه "ضربات ساحقة وجّهها لحماس وحزب الله وأنصار الله"، فإن نبرته الاحتفالية تتعارض مع المزاج السائد على الأرض في "تل أبيب"، بما في ذلك بين عائلات الأسرى الذين لا يزالون في غزة.

وذكّرت الشبكة بأنّ استطلاعات الرأي أظهرت مراراً وتكراراً أن معظم الإسرائيليين يعطون الأولوية لإطلاق سراح الأسرى على استمرار الحرب.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يشعر فيه الإسرائيليون بالقلق على الأسرى في قطاع غزة، فإنهم يستعدّون لردّ إيراني محتمل، وهي الخطوة التي قد تدفع الشرق الأوسط إلى حرب شاملة تجرّ لاعبين إقليميين آخرين، وربما الولايات المتحدة.

المصدر: الميادين