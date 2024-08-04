الإحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

وطن: أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا حادا مقداره 29.77% خلال شهر حزيران الماضي مقارنة مع الشهر ذاته 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 74.72 خلال حزيران 2024 مقارنة بـ106.39 خلال 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا مقداره 4.74% خلال حزيران 2024 مقارنة بشهر أيار 2024، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 74.72 خلال حزيران مقارنة بـ78.44 خلال أيار (سنة الأساس 2019 = 100).

وأشار إلى أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضا مقداره 7.38% خلال شهر حزيران 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر حزيران الماضي مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنسوجات، وصناعة الملابس، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.

فيما سجل الرقم القياسي ارتفاعا في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المشروبات، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات التبغ.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 6.68% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 19.47% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة، وارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.25% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوه الإحصاء إلى أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، فإن جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل.