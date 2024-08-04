الاحتلال يجبر مواطنا من جلبون على هدم سور منزله ذاتيا

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من قرية جلبون شمال شرق جنين على هدم سور منزله ذاتيا، ومنعت شقيقه من استكمال البناء.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب إن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن عرفات توفيق أبو الرب على هدم سور منزله بطول 25 مترا وارتفاع متر واحد، ومنع شقيقه محمود من استكمال بناء سور منزله، رغم أن المنزلين مبنيان منذ عدة سنوات.

وأضاف أن الاحتلال هدد أبو الرب بدفع تكاليف الهدم في حال رفضه هدم السور بنفسه.