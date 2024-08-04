بايدن لنتنياهو بحدة: توقف عن خداعي

وطن: ذكرت صحيفة "جيروساليم بوست" في تقرير نشرته أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير من لهجة خطابه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى ما نشرته القناة "12" الإسرائيلية، حيث كشفت عن محادثة جرت هذا الأسبوع بين نتنياهو وبايدن.

وذكرت القناة أن نتنياهو قال لبايدن خلال المكالمة: "نحرز تقدما في المفاوضات، أرسلوا وفدا لمتابعة التفاصيل"، ليرد عليه بايدن بحدة بالقول: "توقف عن خداعي".

ويقول التقرير إن بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالإحباط الشديد من تداعيات عمليتي الاغتيال الإسرائيليتين في بيروت وطهران.

وبحسب الصحيفة، فإن الاعتراض ينطلق من الشعور الأمريكي بأن نتنياهو أخفى عن بايدن خططه لتنفيذ الاغتيالات، بعد أن ترك انطباعا الأسبوع الماضي باستجابته لطلب الرئيس الأمريكي بالتركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وفضلا عن التوتر الواضح بين نتنياهو وبايدن والمسؤولين الأمريكيين فقد ظهرت معلومات جديدة عن احتدام التوتر في المباحثات بين نتنياهو وقادة الأمن ، حول صفقة التبادل.

حيث قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، لنتنياهو أن هناك شروطا لصفقة تبادل الأسرى، مضيفا "أعتقد أن من الصواب الدخول في المفاوضات وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".