قتيلان و 3 اصابات في عملية طعن قرب تل أبيب

وطن: أعلنت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية الطعن في حولون، فلسطيني من سكان منقطة سلفيت في الضفة الغربية، وقد يكون هنالك منفذ آخر ما زال في المكان.

وقتل مستوطن ومستوطنة وأصيب 3 بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، اليوم الأحد، وذلك جراء عملية طعن نفذت في مدينة حولون قرب تل أبيب، بينما تم إطلاق النار على المنفذ وإصابته.

وأعلنت منظمة "نجمة داود الحمراء" مقتل مستوطنة ومستوطن وإصابة حرجة لآخر ومصابان بحالة خطيرة وآخر بجروح متوسطة ليكون إجمالي الحدث قتيلة و4 إصابات.

وبحسب منظمة "زاكا" الطبية: "سجلت 5 إصابات في 3 مواقع مختلفة نفذت بها عملية الطعن منهم 2 بحالة حرجة و2 بحالة خطيرة وحالة متوسطة"، حيث أعلن لاحقا عن مقتل مستوطنة تأثرا بإصابتها الحرجة.