البحرية البريطانية: سفينة تجارية تعرضت للاستهداف بصاروخ في خليج عدن

وطن: قالت البحرية البريطانية مساء السبت إن سفينة تجارية تعرضت للاستهداف بصاروخ في خليج عدن بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجار صغير بالقرب من نفس السفينة والذي تم توجيه المسؤولية فيه إلى القوات المسلحة اليمنية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء تابع للبحرية الملكية البريطانية، في بيان إن “ضابط أمن الشركة أفاد بأن السفينة استهدفت بصاروخ. لم يتم رصد أي حرائق أو تسرب للمياه داخل السفية أو تسرب للنفط في المياه”.

وأضاف البيان أن السفينة التجارية كانت تتجه إلى الميناء التالي في رحلتها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن نفس السفينة شهدت انفجارا صغيرا بالقرب منها قبل أكثر من أربع ساعات، والذي كان على بعد حوالي 170 ميلا بحريا شرق عدن في ذلك الوقت.