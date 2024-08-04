مجزرة جديدة.. الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في غزة

وطن: ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مع دخول عدوانه المستمر على قطاع غزة يومه الـ 303، مجزرةً جديدة، مستهدفاً خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى، وسط القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، أنّ "جيش" الاحتلال ارتكب، مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وأكثر من 18 إصابة، في حصيلة لا تزال أولية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانٍ، أنّ من بين الإصابات حالات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى.

ودان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة، "والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، مطالباً كل العالم بإدانتها.

وكان الاحتلال قد ارتكب مجزرة، أمس، مستهدفاً مدرسة "حمامة" في حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزّة، وارتقى فيها 15 شخصاً وأصيب آخرون، وفقاً لما أعلنه الدفاع المدني.