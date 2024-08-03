طوفان الأقصى" في اليوم الـ 303.. نتنياهو يماطل في ابرام صفقة والاحتلال يرتكب مزيدا من المجازر في قطاع غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ303، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ويماطل نتنياهو في ابرام صفقة تبادل وقالت عائلات الأسرى الاسرائيليين المحتجزين، أن "هنالك صفقة على الطاولة ونتنياهو قام بإحباطها بشكل متعمد ومباشر. لقد اختار جرنا إلى التصعيد وتخلى عن المختطفين منذ مدة".

ودعت عائلات الاسرى قادة جيش الاحتلال "اشرحوا أن الصفقة التي بادر إليها نتنياهو ووافق عليها جاهزة للتوقيع، وبأن جميع المسؤولين الأمنيين يدعمونها. اشرحوا أنه بعد موافقة حماس قام نتنياهو بإدخال شروط جديدة من أجل نسفها. أذكروا أن الصفقة تصب في مصلحة إسرائيل وأن الطرف الوحيد الذي يعارضها لأسباب شخصية هو نتنياهو".

فيما واصلت المقاومة صد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والرد على المجازر التي يرتكبها (الاحتلال) بحق الشعب الفلسطيني، وقالت في بلاغات عسكرية بأنها قصفت أهدافًا عسكرية للاحتلال واستهدفت قواته المتوغلة في عدة مناطق بمحاور قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام؛ الذراع العسكري لحركة "حماس"، إن مجاهديها خاضوا معارك ضارية "من مسافة الصفر" مع قوات وآليات الاحتلال التي حاولت التقدم صوب منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وقنصوا جنديا ببندقية "الغول" القسامية قرب المقبرة الشرقية شرق رفح..

واعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، الى أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ303: