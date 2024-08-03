حماس: بدء إجراءات تشاورية لاختيار رئيس جديد للحركة

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها مساء اليوم السبت، أن مؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية تواصل أعمالها، ولديها الآليات الفاعلة والعملية لاستمرار مسيرة المقاومة في أصعب الظروف.

وقالت الحركة إنها ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها، مشددة على أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة.

وأضافت أن "حركة حماس تمتاز بمؤسسيتها العالية، وشوريتها الراسخة التي عكستها الوقائع والأحداث خلال العقود الماضية التي شهدت استشهاد عدد من قياداتها، إذ كانت تسارع إلى اختيار بدائل عنهم وفق لوائح وأنظمة الحركة، وإنه باستشهاد هنية، فإن قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة".

وأشارت إلى أنه منذ الساعات الأولى لاغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، تداعى المكتب السياسي لحركة حماس وهيئة مجلس شوراها، إلى اجتماعات عاجلة ونقاشات معمَّقة اتسمت بالمسؤولية العالية، تم التأكيد خلالها على أن اغتيال القائد هنية لن يزيد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلا قوة وإصراراً على مواصلة طريقه ونهجه، وإن دماءه الطاهرة الزكية ستُلهب نار المقاومة وتزيدها اشتعالًا وتصاعداً.

كما وشددت أن الشهيد هنية ليس فقيد حركة حماس فحسب بل فقيد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وشرفائه، "ولعلَّ هذا التفاعل والتضامن الواسع في مشارق الأرض ومغاربها يدل دلالة واضحة على ذلك".