تشييع جثمان الشهيدين أبو هنية وأبو بكر في قلقيلية

وطن: شيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم السبت، جثماني الشهيدين جمال أبو هنية، وعلي أبو بكر، اللذين استشهدا في مدينة طولكرم .

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي، إلى منزلي ذويهما في مدينة قلقيلية، حيث ألقت عائلتيهما نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن يُنقلا إلى مسجد محمد الفاتح، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، قبل أن يواريا الثرى بمقبرة الشهداء بالمدينة.

وجاب كوكب التشييع، شوارع المدينة وسط التكبيرات والمطالبة بوقف العدوان المستمر على أبناء شعبنا.

واستشهد أبو بكر وأبو هنية في عملية قصف نفذه الاحتلال على مركبة على طريق زيتا- عتيل شمال طولكرم، ما أدى الى اشتعال المركبة واستشهادهما، وثلاثة شبان آخرين من مخيم طولكرم.