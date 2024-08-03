المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال في خان يونس ورفح.. وتستهدف تجمّعاته بالصواريخ والهاون

وطن: تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال، المتوغلة في مختلف محاور مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة، وشرقي مدينة خان يونس، ومحور "نتساريم"، وتصطاد جنوده وآلياته.

وأكّدت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، أنّها تخوض، منذ فجر اليوم، اشتباكاتٍ ضارية من مسافة صفر ضدّ قوات الاحتلال المتوغلة، والتي تحاول التقدم في اتجاه منطقة "زلاطة"، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وتبنّت القسام استهداف ناقلتي جند، من نوع "نمر"، وجرافتين عسكريتين، من نوع "D9"، ودبابة "ميركافا"، عبر قذائف "الياسين 105" في منطقة "زلاطة"، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن طيران الاحتلال المروحي هبط من أجل إجلاء القتلى والجرحى بين جنود الاحتلال، في إثر عمليات الاستهداف في منطقة "زلاطة".

وتمكّن مقاتلو القسّام من قنص جندي في جيش الاحتلال، عبر استخدام بندقية "الغول" القسامية، قرب المقبرة الشرقية، شرقي مدينة رفح.

وعرضت كتائب القسّام مشاهد عن استهداف موقع "صوفا" العسكري، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع. وقال الإعلام العسكري للكتائب إنّ استهداف الموقع تم عبر رشقتين صاروخيتين، من طراز "رجوم"، عيار 114 ملم.

وأهدى المقاومون في الفيديو الرشقة الصاروخية إلى روح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد القائد إسماعيل هنية.



صواريخ وقذائف المقاومة من خان يونس إلى محور "نتساريم"

إلى جانب ذلك، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعددٍ من قذائف الهاون، تجمعاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم".

ونشرت سرايا القدس مشاهد عن تدمير آلية عسكرية للاحتلال، عبر تفجير عبوة ثاقب "خرقية - برميلية"، خلال توغل جيش الاحتلال، شرقي مدينة خان يونس.

من جهتها، عرضت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد عن إطلاق قذائف الهاون في اتجاه موقع قيادة وسيطرة تابع للاحتلال في محور "نتساريم"، شمالي المحافظة الوسطى.

وأعلنت كتائب المجاهدين، بدورها، استهداف "محور نتساريم" بصاروخ "حاصب". كما عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد عن استهداف مقر وتموضع لقيادة الاحتلال في محور "نتساريم"، ضمن عملية استحكام مدفعي وصاروخي.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قصف مركز القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في موقع "نحال عوز" العسكري، بالاشتراك مع كتائب الأنصار.

وفي عملية مشتركة، استهدفت كتائب شهداء الأقصى وكتائب الأنصار، الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية، مركز القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في موقع "فجة" العسكري، التابع للاحتلال، برشقة صاروخية مركزة.



المصدر: الميادين