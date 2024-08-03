مجزرة بمدرسة تؤوي نازحين بغزة ومعارك من مسافة صفر برفح

وطن: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مباشرا على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، كما استمر القصف على مناطق أخرى في القطاع المحاصر اليوم السبت، فيما قالت المقاومة الفلسطينية إنها تخوض معارك ضارية لصد توغلات في رفح جنوبي القطاع.

وقالت مصادر محلية، ان 15 مواطنا على الأقل استشهد إثر قصف الاحتلال مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان، مشيرا إلى أن الإسعاف عاجز عن انتشال جثث أخرى.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال قصفت المدرسة بصاروخ مباشر ثم استهدفتها مجددا بسلسلة من الغارات.

وقالت إن الاستهداف الثاني لمدرسة حمامة كان بـ3 صواريخ خلال محاولة فرق الإسعاف إنقاذ ضحايا الغارة الأولى.

وأضافت أن الغارات الجديدة دمرت المدرسة بالكامل وأدت إلى سقوط شهداء وفقدان عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن المدرسة كانت تؤوي عددا كبيرا من العائلات النازحة، وأن من بين الشهداء نساء وأطفال.

وقالت مصادر طبية إن القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع منذ فجر اليوم أدى لاستشهاد 24 شخصا.

استهداف مأوى آخر

وفي وقت سابق، استشهد 5 أشخاص في غارة للاحتلال استهدفت منزلا يؤوي نازحين في منطقة ميراج جنوبي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة إن شخصين استشهدا وأصيب ثالث في قصف إسرائيلي شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال الأطراف الشمالية من "بلوك 1" في مخيم البريج، فيما استمر القصف الإسرائيلي على منطقة شمال مخيم النصيرات.

وفي الوقت نفسه، يتواصل إطلاق النار الكثيف من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في عدد من المحاور، ومن المروحيات التي تفتح نيرانها على تجمعات المواطنين.

معارك جنوبي القطاع

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منشورات عبر تليغرام إن مقاتليها يخوضون حاليا معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال وآلياته التي تحاول التقدم صوب منطقة زلاطة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا ناقلتي جند وجرافتين ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 في منطقة زلاطة.

وأضافت أنه تم قنص جندي من قوات الاحتلال ببندقية الغول قرب المقبرة الشرقية في مدينة رفح.

وفي سياق المعارك أيضا، عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد قالت إنها تظهر تدمير آلية عسكرية بتفجير عبوة ثاقب "خرقية – برميلية" خلال التوغل الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ نحو 10 أشهر تواصل إسرائيل حربها على غزة، التي يقول خبراء دوليون إنها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، ومُحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، كما دمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.

المصدر : الجزيرة