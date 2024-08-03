شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان في غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف طيران الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة.

وأفادت مراسلتنا، بأن 10 مواطنين على الأقل استشهدوا بينهم أطفال، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال منذ بداية العدوان قبل أكثر من 300 يوم مراكز أو مدارس تؤوي نازحين، واستشهد مئات المواطنين في الاستهدافات السابقة، وكان آخرها استشهاد 15 مواطنا مساء الخميس الماضي، في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، تشن قوات الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.