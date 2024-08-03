تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

وطن: شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في مدينة مانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وآرهوس الدنمارية والعاصمة كوبنهاغن، وروتردام الهولندية والعاصمة أمستردام، وأوبسالا ومالمو وهلسنبوري في السويد، وشتوتغارت الألمانية، وروالبندي الباكستانية. كما خرجت مظاهرات ومسيرات دعم في مأرب اليمنية، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.