حرس الثورة الايراني: مقذوف قصير المدى من خارج المبنى تسبب باستشهاد هنية

وطن: أصدر حرس الثورة الايراني، البيان رقم ثلاثة، بشأن ملابسات "عملية الاحتلال التي أدّت إلى اغتيال الشهيد إسماعيل هنية".

وأشار إلى أنّ هذه العملية جرت عبر "إطلاق مقذوف قصير المدى، برأس حربي وزنه 7 كيلوغرامات، من خارج محيط مكان استقرار الضيوف".

وأكّد البيان مسؤولية جيش الاحتلال "بدعم من الحكومة الـأميركية المجرمة عن التخطيط والتنفيذ للعملية".

وشدّد على أنّ الثأر لدماء "الشهيد إسماعيل هنية أمر حتمي"، وأنّ "جيش الاحتلال، سيعاقب بالتأكيد على هذه المقامرة والجريمة الإرهابية عقاباً شديداً في الزمان والمكان والطريقة المناسبة".

وكان حرس الثورة قد أعلن نبأ استشهاد هنية، في اغتيالٍ "إسرائيلي"، استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر 31 تموز/يوليو الفائت.

وجاء الاغتيال خلال زيارة قام بها هنية إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد لقاء جمعه مع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وبعد ساعات على اعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدّى إلى استشهاد وجرح مدنيين.



المصدر: "الميادين "