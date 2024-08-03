منظمة البيدر: سلطات الاحتلال تقتحم تجمعا بدويا شمال غرب اريحا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تجمع عرب المليحات في المعرجات شمال غرب اريحا شرق الضفة الغربية .

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات شمال غرب اريحا،وقامت بإجراء تفتيش لبيوت ومركبات بعض المواطنين في المنطقة،وانذرت المواطن عبد اللطيف عطاالله سليمان بضرورة الحضور غدا الى مستوطنة مسواه في الأغوار الشمالية.

وأضاف مليحات بأنه من الجدير ذكره ان عملية الاقتحام والتفتيش والاستدعاء جاءت بعد قيام المواطنين بتقديم شكوى صباح هذا اليوم ضد مستوطنين قاموا بمطاردة الأهالي أثناء وقوفهم الطرق الرئيسي المؤدي إلى رام الله ،ومنعوهم من الوقوف على الشارع انتظارا لسيارة تحملهم إلى رام الله،مما يؤكد أن عملية الاقتحام جاءت كعقوبة على التقدم بشكوى ضد المستوطنين.