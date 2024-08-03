"كهرباء القدس " تستنكر اطلاق النار على طواقمها في بلدة العيزرية اثناء عملهم بإزالة التعديات على الشبكة ومكافحة سرقة التيار الكهربائي

وطن: استنكرت شركة كهرباء محافظة القدس استهداف طواقمها العاملة في بلدة العيزرية شرق القدس باطلاق نار عليهم اثناء عملهم في محاربة سرقة التيار الكهربائي

وأكدت الشركة تعرض طواقمها الميدانية اليوم السبت لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس وذلك خلال قيام الطواقم بواجبها بإزالة التعديات على الشبكات الكهربائية وسرقات التيار الكهربائي.

وذكرت الشركة أن مجهولين يستقلون دراجةً نارية أطلقوا الرصاص تجاه سيارةٍ لطواقمها، دون أن يصاب أحد بأذى في منطقةٍ اكتشف فيها عديد السرقات الكهربائية والاعتداءات على مصالحِ الشركة، من قبل خارجين عن قيمنا الدينية والمجتمعية لم ترق لهم، مساعي الشركة وجهودها للحدِ من سرقاتِ التيار الكهربائي والتعدياتِ التي تطال المواطنين ومصالحهم.

وأكدت الشركة المقدسية أنها لن تتوقف عن محاربة ظاهرة السرقات والتعديات، وهي ماضية في إزالة كل تهديد يمس بالأمن الكهربائي وحق المشتركين بنظام كهربائي بدون انقطاعات، مؤكدة البدء بأخذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين وفقًا للقانون ، وذلك بهدف حمايةً طواقمها من جهة، وحفاظاً على حقوق مشتركيها في كل أماكن الامتياز من جهةٍ أخرى.