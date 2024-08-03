حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في "‏ميتات".. وموقع "العاصي" بالقذائف

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان لها، استهدافها صباح ‌‏اليوم السبت، موقع "العاصي" ‏بقذائف المدفعية، معلنةً إصابته بشكل مباشر، وذلك في سياق "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

كما استهدفت المقاومة، وفق بيان آخر، مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "‏ميتات" ‏بالأسلحة الصاروخية "وأصبناه إصابة مباشرة".

وتأتي هذه العمليات بعد أن أكّد الأمين العام لحزب الله، عدم ارتباط جبهة الإسناد بأي عمل مرتبط بالرد على اعتداء الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، قبل أيام، واغتيال القائد فؤاد شكر، وتأكيده تعليق "الهدوء" على الجبهة اللبنانية الفلسطينية بوقف الحرب على قطاع غزة.

كما تنتظر السلطات الإسرائيلية رداً من المقاومة في لبنان على الاعتداء الأخير، إضافةً لرد إيراني على استهداف القائد الشهيد إسماعيل هنية في طهران، ورداً من القوات المسلحة اليمنية على استهداف ميناء الحديدة.

وتربط جبهات الإسناد، الداعمة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، عملها العسكري المستمر بشكل مباشر، بتطورات الحرب في غزة، التي تقود فيها "إسرائيل" إبادة جماعة على مدى ما يقارب العام، راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء حتى هذه اللحظة.

المصدر: "الميادين"