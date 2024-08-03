أربعة شهداء جراء قصف ثان للاحتلال استهدف مركبة شرق طولكرم

وطن: استشهد، مساء اليوم السبت، أربعة مواطنين، جراء قصف ثان لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مركبة في الطريق الواصل بين بلدة بلعا وضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مركبة شرق طولكرم، ما أدى الى اشتعالها بشكل كامل.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت مكان المركبة المستهدفة، حيث ادى القصف لاستشهاد اربعة شبان كانو بداخلها وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثامينهم ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

ويتزامن استهداف المركبة شرق طولكرم، مع عدوان متواصل على مدينة طولكرم ومخيمها منذ ساعات الصباح، حيث استشهد خمسة شبان بعد قصف مركبتهم بمسيرة احتلالية في المنطقة الواقعة بين بلدتي زيتا وعتيل شمال طولكرم.